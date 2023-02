La bévue en Espagne : l'opérateur public des chemins de fer commande 31 trains trop grands pour les tunnels du nord du pays

Une bévue qui coûte cher à la Renfe, l’opérateur public des chemins de fer en Espagne : elle a commandé trente et un trains ultramodernes pour renouveler sa flotte dans le nord de la péninsule. Le hic, c’est que ces trains sont trop hauts et trop larges pour passer dans certains tunnels très étroits de Cantabrie et des Asturies. Les indications données au constructeur CAF étaient erronées.

Les autorités régionales sont furieuses. "Quand j’ai vu ça dans la presse, j’ai vraiment cru que c’est une blague. C’est complètement incompréhensible. Ils ont adjugé un ouvrage et ils n’ont même pas pris les mesures du tunnel. C’est risible. Il n’y a pas d’explication… Et je suis furieux", déclare le président de Cantabrie Miguel Angel Revilla.