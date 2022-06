La Betulia Liberata de Mozart par l’ensemble Accentus, gagnez le CD

Connaissez-vous Judith ? Pour libérer son peuple et sa cité assiégée par les Assyriens, cette jeune veuve mue par une foi inébranlable pénètre le camp ennemi, trompe le général Holopherne et l’assassine, après l’avoir séduit.

Ce rare enregistrement du premier et seul oratorio achevé de Mozart par accentus, Les Talens Lyriques et Christophe Rousset, offre un casting de prestige et déroule une partition qui met au jour la force dramatique du compositeur, alors âgé de quinze ans.

