"La Bête humaine", le classique français indémodable avec Jean Gabin

Le mécanicien Jacques Lantier, accompagné du chauffeur Pecqueux, conduit sa locomotive, la Lison, entre Le Havre et Paris. Il s'éprend de Séverine, la jeune et jolie épouse de Roubaud, le sous-chef de gare du Havre. Celui-ci, pourtant très jaloux, laisse cette liaison se tisser sous ses yeux, persuadé que Lantier le soupçonne d'être le meurtrier du châtelain Grandmorin ...

Comment réussir l'adaptation cinématographique d'un chef d'œuvre de la littérature française ? Jean Renoir, fils du peintre Auguste Renoir, a brillamment relevé le défi en gardant l'essence-même du roman mais en prenant quelques libertés. Il aurait déclaré :

Je n’ai pas suivi l’intrigue mais j’ai toujours pensé qu’il valait mieux être fidèle à l’esprit d’une œuvre originale qu’à sa forme extérieure (...), il n’y a pas d’art sans transformation.

Le film est en effet bâti sur la solidarité des ouvriers, sur l'éloge du progrès symbolisé par la locomotive, sur la vie plus forte que tout, qui continue malgré le drame. Une vision positive contrairement au livre qui est beaucoup plus sombre et dans lequel l'auteur dépeint la part sauvage de l'homme.