La bérézina brugeoise

C’était l’un de ses plus courts déplacements de la saison. Une trentaine de kilomètres, tout au mieux. Et pourtant, Bruges a méchamment pris l’eau sur la côte d’Ostende. Une défaite, terriblement lourde dans les chiffres (3-0) qui occulte déjà la victoire probante du week-end dernier contre Gand et fragilise encore un tout petit peu plus la position, déjà bringuebalante, d’un Scott Parker au bord du gouffre.

L’interview est longue, malgré l’urgence de la situation. Scott Parker ne se débine pas, c’est à mettre à son crédit. Il répond, parfois laconiquement, parfois un tantinet irrité, aux questions d’Eleven Sports après la déroute contre Ostende. Il tente de trouver des solutions, des réponses à des interrogations toujours plus oppressantes pour lui. Où est-ce que ça s’est mal passé ? "Un peu partout" confie-t-il, avant de lister un à un les domaines d’amélioration de son équipe : "En 1e mi-temps, on a manqué d’intensité. On manquait de courage avec le ballon. On a très mal commencé la partie. On a globalement mal joué en 1e mi-temps. En 2e mi-temps, on revient mais on doit courir après le score et on fait quelques erreurs. On doit vraiment comprendre comment on a pu performer comme ça alors qu’on avait gagné à Gand."

"Performer comme ça." Les mots sont durs mais ils résument finalement parfaitement cette rencontre complètement loupée des Brugeois. Manque de hargne, d’abnégation, de fougue dans les duels, de créativité balle au pied, manque de tout, finalement. A l’arrivée, trois buts encaissés mais surtout zéro but marqué. Et trois petits tirs cadrés, seulement. "On jouait contre une équipe au jeu très direct. On est tombés dans leur piège. Cela manquait d’intensité. Si ça manque juste d’enthousiasme ? Non, certainement pas, et je n’ai jamais utilisé le mot enthousiasme" corrige-t-il.

On l’a dit, on sent poindre une légère pointe d’irritation chez Parker. Le regard se ferme encore davantage, le ton se durcit. Forcément, l’Anglais sait qu’il est en danger. Depuis son arrivée, le 1er janvier, les Brugeois restent sur un indigent bilan de 12 points sur 30 en championnat. C’est le 6e pire (!) de Pro League sur la période. Pis encore, depuis que l’ancien Hammer a posé ses valises en Venise du Nord, les Brugeois n’ont gagné que deux fois. A Zulte, fin janvier, et contre Gand la semaine dernière.