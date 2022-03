La belle soirée de Denis Undav : un bijou, un triplé et "beaucoup de bières" pour les supporters

L’Union s’est imposée 1-4 sur la pelouse de l’OHL et a encore pu compter sur ce diable de Denis Undav. L’attaquant unioniste a inscrit un nouveau triplé pour permettre aux siens de repartir de Louvain avec les trois points.

Et son premier pion de la soirée méritait le détour. Sur un joli centre de la droite de Lazare, Undav est trouvé dans le rectangle. L’Allemand prend quelques pas de recul et reprend de volée, du plat du pied, et envoie le ballon au fond des filets. Une belle réalisation qui permettait à ce moment à l’Union de recoller à 1-1. "Ce n’est peut-être pas le plus beau mais il est parmi les meilleurs cette saison", reconnaissait Undav après la rencontre.

Par la suite, le buteur maison inscrivait les deuxième et quatrième buts des siens pour offrir un large succès à l’Union. Une rencontre que l’Union a bien gérée et qui s’est ouverte au fil du temps : "Quand on menait 2-1 et puis 3-1, on a eu beaucoup d’espaces. On devait juste marquer un but de plus pour tuer le match. Maintenant les fans peuvent aller fêter et boire beaucoup de bières".

L’Union est toujours en tête de la Pro League avec 70 unités à trois journées de la fin de la phase classique.