La belle image du week-end : l’arbitre ne sanctionne pas Mohammed Kudus qui enlève son maillot pour rendre hommage à Christian Atsu

Le championnat néerlandais nous a offert une belle image ce week-end. Après un but, Mohammed Kudus a enlevé son maillot pour rendre hommage à Christian Atsu, décédé quelques jours plus tôt et l’arbitre a décidé de ne pas lui donner de carton jaune.

Le sport, ce sont des émotions. Au niveau sportif, mais aussi au niveau humain. Le championnat néerlandais l’a encore prouvé ce dimanche. Alors qu’il inscrivait le quatrième but de l’Ajax, Mohammed Kudus a célébré sa réalisation en enlevant son maillot pour montrer un t-shirt sur lequel il rendait hommage à son ancien compatriote Christian Atsu, décédé tragiquement après le terrible séisme subi en Turquie.

Contrairement à ce que le règlement prévoit, l’arbitre de la rencontre, Pol van Boekel, n’a pas voulu suivre aveuglément cette règle et ne l’a pas averti. "C’est plus important que les règles du football, c’est une question de vie ou de mort. L’arbitre a dit que ce n’était pas autorisé, mais il a compris la situation. Je lui en suis reconnaissant et je le respecte beaucoup.", a-t-il expliqué au micro d’ESPN à la fin de la rencontre. Sur ce coup, on ne peut que saluer l’hommage et la décision prise par Monsieur van Boekel.