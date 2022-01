La belle image du jour : les joueuses du Barça soulèvent une joueuse de l’Atlético, de retour après une tumeur au cerveau

Il y a des combats qui dépassent totalement le cadre des rivalités sportives. Après la finale de la Supercoupe d’Espagne féminine entre l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone, les Barcelonaises (victorieuses 7 à 0) ont rendu un joli hommage à une de leur adversaire, Virginia Torrecilla. Cette dernière a récemment gagné sa bataille contre la maladie : elle souffrait d’une tumeur au cerveau.

Il n’y avait plus de couleurs, plus de rivalités, plus de concurrence, plus rien qui comptait dans ce très joli moment de partage en fin de rencontre. Les joueuses barcelonaises ont célébré celle de l’Atlético, elles l’ont porté en triomphe. Une jolie façon de la féliciter, bien loin de la défaite anecdotique des siennes sur le terrain, d’avoir remporté sa plus belle bataille.