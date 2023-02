La belle image du jour : Dries Mertens vient en aide aux victimes du tremblement de terre

Le genre d’image qu’on aime énormément voir. Sous contrat avec Galatasaray en Turquie, Dries Mertens a profité d’un jour off pour venir mettre la main à la pâte dans un centre d’aide aux victimes du tremblement de terre qui a secoué la Turquie et la Syrie il y a quelques jours.

Souvent là quand il faut aider, le Diable Rouge a été immortalisé par son club, en compagnie de sa femme, Kat Kerkhofs. Les clichés ont été publiés sur les différents réseaux sociaux du Gala et ont évidemment été chaudement applaudis par les supporters du club.

Pour rappel, on compte désormais plus de 11.500 morts suite au séisme de magnitude 7.5 qui a frappé la Turquie et la Syrie lundi matin.