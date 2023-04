La belle histoire du cheval abandonné et du soldat dans l’enfer de la guerre à Bakhmut (vidéo)

C’est l’histoire d’un cheval dans l’enfer de la guerre en Ukraine. C’est l’histoire d’une jument, que ses propriétaires ont dû abandonner lors de leur évacuation de la région de Bakhmut, en plein Donbass. Sur son corps, des blessures d’obus, aucune létale et presque toutes cicatrisées, avec le temps. Des militaires ukrainiens en faction sur cette partie du front de l’Est partagent désormais son quotidien, mais aussi des pommes, des biscuits et des mots gentils. L’un d’eux a partagé une vidéo sur Telegram. Une véritable bouffée d’oxygène sur ce réseau social plus enclin à partager sans filtre les horreurs de Poutine, Wagner et les autres que des moments d’humanité, fussent-t-ils envers un animal.