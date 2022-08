La belle histoire de Robert Gesink qui va porter à 36 ans son premier maillot de leader sur un Grand Tour

Robert Gesink et la Jumbo-Visma, c’est une longue histoire d’amour. Si l’équipe néerlandaise a changé de noms à plusieurs reprises, passant de Rabobank à Belkin puis à Lotto NL-Jumbo avant de devenir la Jumbo-Visma que nous connaissons actuellement, Gesink n’a jamais quitté la structure.

Devenu professionnel en 2007 chez Rabobank, le jeune Gesink est présenté par certains comme le futur Joop Zoetemelk et annoncé comme un grimpeur très prometteur capable de résultats sur les Grands Tours. Pourtant, il aura fallu attendre le 19 août 2022 et le contre-la-montre par équipes inaugural de la Vuelta pour voir le grand Néerlandais s’offrir son premier maillot de leader sur un Grand Tour, à 36 ans et à domicile aux Pays-Bas.

Un beau cadeau de la Jumbo-Visma, qui lui a fait couper la ligne en premier pour pouvoir être le premier leader de ce Tour d’Espagne, à un de ses plus fidèles serviteurs.

Opéré du cœur en 2014 d’une arythmie cardiaque, Gesink n’a jamais été verni tout au long de sa carrière. Souvent stoppé par les blessures, il n’aura que rarement pu exploiter son potentiel et se battre pour un potentiel podium sur un Grand Tour. Au total, Gesink c’est deux top 10 sur le Tour de France (5e en 2010 et 6e en 2015) et trois top 10 sur la Vuelta (7e en 2008, 6e en 2009 et 6e en 2012).

Transformé en équipier de luxe par l’équipe néerlandaise, le grimpeur a prolongé son bail jusqu’en 2023 et est aligné sur la Vuelta pour épauler Primoz Roglic. Un rôle important qui va donc débuter par un petit interlude de rêve, à domicile avec le maillot rouge sur les épaules.