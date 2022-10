La belle histoire de l’Union Saint-Gilloise continue : "L’Union fait l’Union !"

Ce lundi dans l’InstaLive de La Tribune, nous sommes revenus sur la bonne saison en cours de l’Union Saint-Gilloise. Les Unionistes qui semblent finalement capables d’enchaîner après leur saison rêvée l’année dernière et de précieux départs, tels que le coach et les deux meilleurs joueurs. Benjamin Deceuninck ne s’attendait pas à un effondrement de l’équipe cette saison, mais c’est surtout le bon recrutement du club qui convainc et surprend notre journaliste. L’Union réalise le même début de saison sur le plan comptable que l’année dernière. Et parvient de mieux en mieux à enchaîner les performances européennes et le championnat belge.

"Avant la saison je m’étais dit, l’Union va toujours être une équipe très difficile à manier, parce qu’elle avait gardé une très belle ossature. Mais je m’étais dit que ça allait sans doute être moins efficace, ils avaient perdu Denis Undav et Casper Nielsen, sans doute leurs deux meilleurs joueurs. Je me disais que ça serait peut-être un peu moins bien mais toujours aussi difficile à manœuvrer. Mais ce que j’ignorais c’est qu’ils avaient super bien bossé au niveau du recrutement. Ils ont fait un recrutement incroyable pour compenser les départs. Parce que Mitoma était parti aussi, je l’oublie. Parce que Adingra, c’est fort, devant Boniface c’est fort. Gustaf Nilsson qui rentre et qui marque deux buts à Braga - c’était exceptionnel - ça a l’air pas mal aussi. Au-dela de tout ce qu’ils ont su garder de l’année dernière, et l’esprit qui est resté, qui est peut-être aussi la chose la plus importante, ils ont très bien transféré. Et l’entraîneur a l’air d’être très écouté aussi, ce qui est très important et il a l’air de s’être très bien mis dans son costume de coach. Donc bravo à Karel Geraerts et bravo à l’Union. L’Union a fait l’Union, cette belle histoire se prolonge et tant mieux !"