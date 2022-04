La belle histoire de cette association qui forme des chiens guides et qui a reçu un énorme chèque

Une bonne surprise pour une association qui forme des chiens guides pour des enfants malvoyants à Valenciennes. Elle a reçu un chèque de 46.000 euros signé par les commerçants du centre-ville. Une somme très importante pour l’association qui va pouvoir former deux nouveaux chiens guides. Tellement importante qu’elle représente en réalité cinq fois son budget annuel. Le responsable de l’asbl n’en revient pas : "la somme d’argent qui nous est remise aujourd’hui va contribuer à l’éducation de deux chiens d’aveugles pour enfants. On a des enfants qui sont en attente de l’obtention d’un chien guide et donc on espère que cet argent sera directement utilisé pour eux".

Ce qui coûte cher, c'est d'éduquer le chien

En effet, un chien d’aveugle, ça coûte cher. Parce qu’il faut acheter, mais surtout éduquer le chien, de sa naissance à sa retraite.

En réalité, l’association des commerçants devait être dissoute, pour opérer un changement de statut, ce qui impliquait de liquider des comptes. Les commerçants ont donc choisi une association qui les a touchés.

Lucas, lui, bénéficie déjà d’un chien formé par l’association. Avant, il se débrouillait avec une canne. Sa vie a changé. "Une canne blanche c’est vraiment une balise qui dit "ici, mal voyant". Mais un chien c’est un contact avec les gens, une valeur sûre, un compagnon qui aide à aller vers les autres et aussi à se déplacer tout seul".

Les nouveaux chiens guide seront formés pendant un an et resteront ensuite chez leur nouveau propriétaire une dizaine d’années.