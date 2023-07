"La Belle et la Bête" : une adaptation contemporaine émouvante et drôle au château de Rixensart

Belle, c’est cette jeune fille contrainte de vivre avec la Bête pour sauver sa famille de cet être terrifiant qui réside dans un château étrange, comme figé par le temps. Damien de Dobbeleer s’est bel et bien basé sur le premier conte et les diverses versions de l’histoire d’amour pour réaliser ce nouveau spectacle. Mais c’est pourtant une pièce tout à fait singulière qu’il propose. En restant fidèle à la trame principale "La Belle et la Bête" reste cette histoire d’amour universelle tout en devenant une version unique ponctuée d’humour, d’émotions et de nouveaux personnages singuliers. A l’image de ces jeunes enfants qui vont bousculer le parcours standard et attendu de Belle et de la Bête.

L’essence même de l’histoire reste tout en se donnant une nouvelle dynamique de liberté notamment dans l’actualisation des dialogues. C’est d’ailleurs toute la force de ce conte, sa résonance contemporaine et ses thématiques essentielles. La question de l’apparence et du rejet de l’autre est évidemment primordiale. "Creuser, aller voir ce qu’il se passe sous la carapace. Ne pas se laisser bouffer par le 1er regard et aller chercher ce que l’autre dégage vraiment au-delà de l’apparence" voilà le message central de cette pièce souligne la comédienne Laura Fautre lors de son entretien dans Matin Première. Si "La Belle et la Bête" reste cette histoire d’amour universelle avant tout, il va sans dire que l’itinéraire de Belle va pousser l’héroïne à gratter les couches bestiales de la bête et découvrir son humanité. Mais contrairement aux précédentes versions, c’est avec un tempérament fort, plus moderne, que Belle confrontera la bête et ses traditions.