"La Belle et la Bête" : nouvel événement théâtral au Château de Rixensart

"La Belle et la Bête" au Château de Mérode à Rixensart dès ce mardi 18 juillet. Représentations du mardi au samedi et ce jusqu’au 12 août.

Ouverture de l’espace drink à 18 h. Spectacle à 20h15.

Tarif 25 euros pour les moins de 12 ans, demandeurs d’emploi, étudiants et seniors, 32 euros tarif plein.

Parking gratuit.



Toutes les infos via le site BELLE ET BETE