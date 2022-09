"La Belle et la Bête", l’une des plus belles histoires d’amour revisitée

Pour sauver la vie de son père, Belle, la plus jeune de ses trois filles, s’offre en sacrifice à une bête monstrueuse qui vit recluse dans un magnifique palais.

Peu à peu, une étrange amitié naît entre les deux êtres et une double métamorphose commence : en surmontant ses peurs d’enfant, la petite fille devient femme. En séduisant la femme aimée, le monstre retrouve forme humaine.

Si l’on se penche sur la thématique du conte, on peut observer que les gens ne font pas confiance à la Bête en raison de son apparence monstrueuse. Cela a pour seule conséquence de nourrir sa colère et de l’éloigner encore plus de la société.

L’histoire d’amour entre la Belle et la Bête est une façon pour eux de trouver du réconfort l’un auprès de l’autre après l’incompréhension de la société. De plus la Bête attend de la Belle qu’elle l’aime parce qu’il ne peut s’aimer lui-même. On se rend compte ici qu’être mis au ban de la société et entendre toute sa vie que l’on est un monstre, affecte mentalement au point de ne plus se sentir humain…

Un spectacle de la compagnie Imagin'art.