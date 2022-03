La Belle et la Bête en comédie musicale 100% belge

"Alors On Sort ?" vous invite aujourd’hui à découvrir une adaptation made in Belgium du célèbre dessin animé "la Belle et la Bête" par la troupe Art Fantesies.

Vous savez que la culture est maintenant 100% rouverte et qu’elle a besoin de notre soutien ! Alors prenons nos tickets pour ce spectacle farci de talents et de surprises. On y redécouvrira avec délice l’histoire de cette jeune femme qui se sacrifie, pour sauver son père, en épousant un homme quasi monstrueux. Mais peut-être bien que, sous les masses de poils, il y a un prince charmant…

C’est une troupe semi-professionnelle qui nous livre cette comédie musicale originale, enrichie de chansons inédites à retrouver au Théâtre de Liège (3 avril), au Théâtre Royal de Mons (23 et 24 avril) ou à Aula Magna de Louvain-La-Neuve (15 mai).