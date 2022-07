La belle ascension d'Arthur Theate se poursuit, le Standard reconnaît s'être trompé

"En foot, c'est le joueur qui met ses limites. Arthur les a placées haut, il en récolte les fruits aujourd'hui". Réginal Goreux sait de quoi il parle, quand il parle football. 13 ans de professionnalisme (dont 10 au Standard de Liège), ex-international haïtien, responsable de la formation à Sclessin depuis 2020, il travaillait pour l'Académie des Rouches lorsque le jeune Theate, alors en U21, n'a pas véritablement reçu sa chance en bord de Meuse. En plein doutes concernant son avenir, le protégé de Patrick De Vlamynck a pris le train pour Ostende et a pleinement saisi la bouée de sauvetage que le club côtier lui proposait.

"Dans le foot, en tant que club on ne peut pas toujours gagner. Dans ce cas ci il faut reconnaître qu'on aurait dû être un peu plus patient avec lui. Il était U21 mais se sentait prêt à jouer en "Adultes" et voulait s'entraîner avec les A. Nous on y était favorable, mais soit le staff "pro" (Michel Preud'homme) soit la Direction sportive (Benjamin Nicaise) ne l'était pas. Son mérite est d'avoir continuer à croire en lui-même et d'avoir prouvé, à Ostende, ce qu'il valait. Bravo!".