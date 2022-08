La belgitude des docs : votez pour votre documentaire belge préféré et tentez de remporter des places de ciné

L’école de l’impossible

C'est l'histoire de filles et de garçons, d'adolescents en crise confrontés à l'univers scolaire. Leur destin se forge au cœur de l'école, avec leurs histoires individuelles de familles déclassées et de chômage chronique. Une histoire de révolte et d'indiscipline pour certains, d'obstination parfois pour sortir de l'échec et du fatalisme. Ce film plein d'humour et de tendresse raconte leur vécu au sein du Collège Saint Martin, cette école multiculturelle de la dernière chance, avec son directeur bienveillant et ses professeurs motivés. Thierry Michel a filmé pendant 2 ans l'intimité de ces adolescents et leurs enseignants.