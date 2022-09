Comme 73% des femmes dans le monde, Florence Hainaut et Myriam Leroy ont subi des cyber violences. L’anonymat d’Internet semble en faire le prolongement de la domination qui s’exerce sur les minorités et les personnes minorisées dans la vie réelle. A partir des discours de haine en ligne, les deux journalistes emmènent les spectatrices et spectateurs dans un récit intime et politique dressant ainsi un état des lieux sur la misogynie dans le monde. 57 minutes qui nous permettent d’appréhender l’épidémie de haine contre les femmes en ligne pour mieux comprendre ses ressorts et ses effets.