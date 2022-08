La Belgique vue du ciel : "L’étendue des prairies qui sont totalement roussies et jaunes, c’est vraiment impressionnant !"

Le stockage d’eau est plus que jamais essentiel

En survolant les Fagnes, c’est un autre contraste qui saisit l’équipage. Alors que les champs ont les couleurs d’un désert, la végétation est restée bien verte malgré un soleil brûlant. La force des Fagnes, c’est son sol spongieux qui offre une exceptionnelle capacité de stockage d’eau. S’il retient l’eau durant les inondations, ce sol qui est une véritable éponge permet de relâcher progressivement l’eau et donc de traverser les longues périodes de sécheresses.

Au-delà de cette exception, Benjamin Dewals tire la sonnette d’alarme car, avec le changement du climat, les périodes de sécheresses et les inondations seront plus fréquentes et plus intenses dans les prochaines années.

Le Professeur en hydraulique à l’université de Liège souligne l’urgence de s’adapter à cette nouvelle réalité : "Il faut s’attendre à davantage d’événements très secs, de sécheresses plus prolongées et entrecoupées de phénomènes d’inondation. Le stockage d’eau est plus que jamais essentiel. Si possible dans des zones naturelles en limitant l’imperméabilisation des sols par l’urbanisation, en favorisant l’infiltration de l’eau dans le sol pour recharger les nappes phréatiques. Les grands barrages, des écluses avec un système de pompage pour récupérer l’eau lors des trafics fluviaux, sont des moyens qu’il ne faut développer. Une efficace gestion de l’eau permet à la fois d’atténuer les conséquences des crues et des sécheresses. Secteur d’activité par secteur d’activité, il y a des réflexions à avoir pour réduire une certaine vulnérabilité et cette dépendance à l’eau."