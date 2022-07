La Belgique vise l’égalité salariale pour les Diables et les Flames mais ne peut pas encore l’assurer

L’information avait fait beaucoup de bruit en mai dernier : les footballeuses américaines obtiennent l’égalité salariale par rapport aux hommes de l’équipe nationale. Un tournant pour la plus grande nation mondiale du football féminin suivant les traces de la Norvège ou du Brésil depuis d’autres pays ont suivi le mouvement comme la Suisse, les Pays-Bas ou l’Angleterre… Mais pas encore la Belgique où la différence reste encore importante mais pour certaines joueuses, comme Davinia Vanmechelen, ce n’est pas illogique : "Moi je pense qu’on doit encore performer. Quand tu vois les Pays-Bas, elles ont gagné l’Euro. Nous, on doit encore prester pour obtenir la même chose que les hommes. Mais ça va déjà mieux et ça, c’est magnifique."

Une amélioration due en partie à la Fédération qui tente de réduire le fossé entre les revenus des hommes et des femmes, notamment au niveau des primes lors des matches internationaux. "C’est le souhait de la Fédération de pouvoir dire un jour que les hommes et les femmes gagnent la même chose", explique Katrien Jans, manager du football féminin. "Aujourd’hui ce n’est pas encore le cas malgré les investissements de la fédération dans le développement du football féminin. Mais d’autres paramètres entrent en jeu, comme, l’argent que donne la FIFA ou l’UEFA pour participer à un tournoi et là, il y a encore une grande différence."

Une différence immense : en cas de victoire de l’Euro, les hommes reçoivent 331 millions de l’UEFA. L’équipe féminine victorieuse remporte, elle, 16 millions soit 20 fois moins. Une différence abyssale liée notamment aux sponsors et à l’intérêt du public. Il est donc fondamental de se qualifier et de performer lors d’un grand tournoi comme l’Euro comme le confirme Katrien Jans : "je pense que les bons résultats, la visibilité, ça attire plus de sponsors. Je pense que ce tournoi montre qu’il y a vraiment de l’intérêt des fans dans ce sport et ça peut attirer les sponsors."

Et avec un quart de finale historique voir encore plus, les Red Flames sont dans la bonne direction pour réduire l’écart aussi bien en termes de salaires que de résultats.