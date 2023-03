La Belgique version Tedesco s’impose en Suède avec un triplé de Lukaku

Les Diables Rouges ont entamé leur campagne qualificative pour l’Euro 2024 par une victoire (0-3) face à la Suède. Une première sous Domenico Tedesco qui marque le retour en grâce de Romelu Lukaku, auteur d’un triplé.

Le nouveau sélectionneur pose des choix forts d’emblée. Outre Faes , titularisé pour la première fois, le tacticien italien lance d’emblée Lukebakio à droite de son 4-4-2. Un choix payant tant le joueur du Hertha Berlin est remuant sur son flanc. C’est lui qui décale De Bruyne dès la 7e minute. Le centre du capitaine trouve Carrasco mais la reprise du Madrilène est déviée. L’autre surprise du jour, Faes, ne va pas tarder à se mettre en avant également. Au quart d’heure Kulusevski rentre trop facilement dans le rectangle et frappe au but. Courtois dévie le ballon avant que Faes ne sauve le cuir sur la ligne. Les Belges vont finalement parvenir à convertir leur domination territoriale. Après une première tête de Theate , c’est Lukaku qui va placer les siens aux commandes sur un magnifique service de Lukebakio un peu avant la pause (35e).

Au retour des vestiaires, les Diables poussent pour se mettre à l’abri. Et la récompense ne va pas tarder à arriver. Sur un corner joué à deux, Lukebakio s’infiltre parfaitement dans la surface et sert Lukaku au petit rectangle. Le duo offensif combine donc pour la deuxième fois de la soirée. Après un passage plus compliqué qui aurait pu valoir une réduction du score suédoise, les Belges vont donner au score ses allures finales. Le nouveau venu, Bakayoko, offre le triplé à Lukaku (83e).