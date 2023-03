La Belgique va-t-elle allonger le droit à l’avortement au-delà de 12 semaines ?

Un dossier politique compliqué de retour au parlement fédéral : le dossier de l’avortement. Avec cette question notamment : faut-il allonger le délai légal, aujourd’hui de 12 semaines, à 18 semaines voire plus ? Un rapport d’expert vient d’être remis aux parlementaires et pourra servir de discussion. Ce dossier, il a déjà fait pas mal de bruit. Souvenez-vous en septembre 2020, il y avait une majorité à la chambre pour changer la loi. Mais le CD&V coinçait. Si la loi passait, il n’entrerait pas dans le gouvernement Vivaldi. Retour en 2023. Le dossier encommissionné par le CDV est rouvert avec le rapport des experts mandatés par la majorité parlementaire.

Ce rapport est intitulé "étude et évaluation de la loi et de la pratique de l’avortement en Belgique". Le texte que j’ai pu lire est une synthèse de 80 pages – le texte complet, qui fait 200 pages, est attendu en avril. C’est un travail commun de sept universités, tant catholiques KULeuven, UClouvain, que libres, ULB, VUB, avec aussi les universités de Gand, d’Anvers, de Liège. On est sur un rapport qui a brassé le plus large possible en termes de points de vue, d’expertises, avec une équipe multidisciplinaire.

Et le résultat, c’est 25 recommandations faites au Parlement.

