La Belgique va se doter d'un indice de réparabilité pour les appareils électroménagers

Le Conseil des ministres a adopté un avant-projet instaurant un indice de réparabilité pour une série d'appareils électroménagers, afin de limiter le volume de déchets et réduire la consommation de matières premières.

Le texte, qui s'inscrit dans une logique d'économie circulaire, entend indiquer aux consommateurs les produits qui pourront plus facilement être réparés. Plusieurs critères seront pris en compte à cet effet: facilité de démontage, disponibilité d'informations techniques et de pièces de rechange, délais de livraison, prix des pièces détachées, etc.