La Belgique va perdre une de ses bières trappistes : le billet d’humeur de Marianne Virlée

Vente de l’abbaye Saint-Benoît en province du Limbourg, restauration des bâtiments dans l’objectif d’agrandir la brasserie, départ des moines qui étaient impliqués dans le processus de fabrication de la bière trappiste… Des conséquences malheureuses pour la bière Achel (village du même nom) qui ne sera bientôt plus une bière trappiste.

Mais au fait qu’appelle-t-on bière d’Abbaye ? L’appellation bière d’Abbaye est donnée à toute bière rattachée à une abbaye et c'est si et seulement si elle dispose de ce titre que la brasserie peut utiliser le nom de l’abbaye de bière. En Belgique on détient 23 marques de bières d’abbaye et plus de 90 bières toutes particulières…

