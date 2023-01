La Belgique va perdre une de ses bières trappistes

Il y a trois ans, les derniers moines ont quitté la "Achelse Kluis" (nom donné à l'abbaye Saint-Benoît) pour l'abbaye de Westmalle (province d'Anvers). Comme les activités de brassage ont été poursuivies sous la supervision de l'abbaye de Westmalle, la bière d'Achel a pu continuer à être dénommée en tant que trappiste.

Cependant, le label "Authentic Trappist Product" a disparu de l'étiquette et a été remplacé par le blason du monastère, car plus aucun moine ne vivait dans l'abbaye. En plus de la brasserie proprement dite, il y a également un espace taverne et une boutique qui se trouvent dans l'abbaye Saint-Benoît.