Бельгія навчатиме українських саперів | La Belgique va former des démineurs ukrainiens

La Défense має службу, що спеціалізується на розмінуванні. Влада Бельгії щойно взялася за те, щоб Україна отримала від цього користь завдяки навчальному курсу, організованому у 2023 році.

Це буде перша участь Бельгії в "EUMAM Ukraine", європейській місії військової допомоги на підтримку України. Метою є підготовка близько шістдесяти операторів "ЗНЗ", які спеціалізуються на пошуку та знищенні вибухових пристроїв. Потім їм буде запропоновано техніку, на якій будуть навчатися українські оператори, уточнили в Міноборони Бельгії. "Таким чином Бельгія підтримує стійкість і відбудову української держави", – наголосили в Міноборони. 17 жовтня 27 держав-членів Європейського Союзу схвалили початок місії EUMAM в Україні, мандат якої триватиме два роки. Мета полягає в тому, щоб навчити близько 15 000 військовослужбовців українських сил оборони - 12 000 зможуть пройти базову військову підготовку, а 2 800 – спеціалізовану підготовку, повідомляє європейське джерело. Навчання проводитиметься на території держав-членів.

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Розмінування в Бельгії

Оборона має спеціальну службу SEDEE, призначену для розмінування. Там працює понад 300 осіб, у тому числі 183 сертифікованих саперів. Їх "штаб-квартира" розташована в Оуд-Хеверлі, у Фламандському Брабанті.

Зі своїм девізом "Pericula non timeo" (Ми не боїмося небезпеки) ці холоднокровні чоловіки та жінки можуть працювати вдень і вночі для знешкодження боєприпасів і вибухівки на суші чи у воді в Бельгії та за кордоном. У справах про тероризм та організовану злочинність SEDEE підтримує місцеву та федеральну владу, знешкоджуючи та евакуюючи саморобні пристрої, такі як посилки чи заміновані автомобілі.