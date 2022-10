Бельгія навчатиме українських саперів | La Belgique va former des démineurs ukrainiens

La Belgique va former des démineurs ukrainiens

La Défense possède un service spécialisé dans le déminage. Les autorités belges viennent de s'engager à en faire profiter l'Ukraine, grâce à une formation, organisée en 2023.

Il s'agira de la première participation belge à "EUMAM Ukraine", la mission européenne d'assistance militaire pour soutenir l'Ukraine. L'objectif est de former une soixantaine d'opérateurs "EOD", spécialisés dans la recherche et la destruction d'engins explosifs. Le matériel sur lequel les opérateurs ukrainiens auront été formés leur sera ensuite offert, a précisé le ministère belge de la défense. "La Belgique soutient ainsi la résilience et la reconstruction de l'État ukrainien", a-t-on souligné à la Défense. Les 27 États membres de l'Union européenne ont validé le 17 octobre le lancement de cette mission EUMAM Ukraine, dont le mandat aura une durée initiale de deux ans. L'objectif est de former environ 15.000 membres des forces de défense ukrainiennes - 12.000 pourront recevoir une formation militaire de base et 2.800 une formation plus spécialisée, selon une source européenne. Les formations seront dispensées sur le territoire des États membres.

Sur le même sujet: Que fait l'Europe pour aider l'Ukraine?

Le déminage en Belgique

La défense possède un service spécifique, le SEDEE, affecté au déminage. Plus de 300 personnes y travaillent, dont 183 démineurs certifiés. Leur "quartier général" est situé à Oud-Heverlee, dans le Brabant Flamand. On fait appel à eux dans des cas de figure très variés: qu'il s'agisse d'un vieil obus retrouvé dans un champ ou d'une voiture piégée. Ces hommes et ces femmes peuvent être déployés, de jour comme de nuit, pour neutraliser des munitions et des explosifs sur terre ou dans l'eau, en Belgique et à l'étranger.