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Бельгія навчатиме українських саперів | La Belgique va former des démineurs ukrainiens

il y a 2 heuresTemps de lecture2 min
Par Charlotte Legrand

La Défense має службу, що спеціалізується на розмінуванні. Влада Бельгії щойно взялася за те, щоб Україна отримала від цього користь завдяки навчальному курсу, організованому у 2023 році.

Це буде перша участь Бельгії в "EUMAM Ukraine", європейській місії військової допомоги на підтримку України. Метою є підготовка близько шістдесяти операторів "ЗНЗ", які спеціалізуються на пошуку та знищенні вибухових пристроїв. Потім їм буде запропоновано техніку, на якій будуть навчатися українські оператори, уточнили в Міноборони Бельгії. "Таким чином Бельгія підтримує стійкість і відбудову української держави", – наголосили в Міноборони. 17 жовтня 27 держав-членів Європейського Союзу схвалили початок місії EUMAM в Україні, мандат якої триватиме два роки. Мета полягає в тому, щоб навчити близько 15 000 військовослужбовців українських сил оборони - 12 000 зможуть пройти базову військову підготовку, а 2 800 – спеціалізовану підготовку, повідомляє європейське джерело. Навчання проводитиметься на території держав-членів.

На цю ж тему: Que fait l'Europe pour aider l'Ukraine? 

Розмінування в Бельгії

Оборона має спеціальну службу SEDEE, призначену для розмінування. Там працює понад 300 осіб, у тому числі 183 сертифікованих саперів. Їх "штаб-квартира" розташована в Оуд-Хеверлі, у Фламандському Брабанті. 

Зі своїм девізом "Pericula non timeo" (Ми не боїмося небезпеки) ці холоднокровні чоловіки та жінки можуть працювати вдень і вночі для знешкодження боєприпасів і вибухівки на суші чи у воді в Бельгії та за кордоном. У справах про тероризм та організовану злочинність SEDEE підтримує місцеву та федеральну владу, знешкоджуючи та евакуюючи саморобні пристрої, такі як посилки чи заміновані автомобілі.

 

La Belgique va former des démineurs ukrainiens

 

La Défense possède un service spécialisé dans le déminage. Les autorités belges viennent de s'engager à en faire profiter l'Ukraine, grâce à une formation, organisée en 2023. 

Il s'agira de la première participation belge à "EUMAM Ukraine", la mission européenne d'assistance militaire pour soutenir l'Ukraine. L'objectif est de former une soixantaine d'opérateurs "EOD", spécialisés dans la recherche et la destruction d'engins explosifs. Le matériel sur lequel les opérateurs ukrainiens auront été formés leur sera ensuite offert, a précisé le ministère belge de la défense.  "La Belgique soutient ainsi la résilience et la reconstruction de l'État ukrainien", a-t-on souligné à la Défense.   Les 27 États membres de l'Union européenne ont validé le 17 octobre le lancement de cette mission EUMAM Ukraine, dont le mandat aura une durée initiale de deux ans.  L'objectif est de former environ 15.000 membres des forces de défense ukrainiennes - 12.000 pourront recevoir une formation militaire de base et 2.800 une formation plus spécialisée, selon une source européenne. Les formations seront dispensées sur le territoire des États membres.

Sur le même sujet:  Que fait l'Europe pour aider l'Ukraine?

Le déminage en Belgique

La défense possède un service spécifique, le SEDEE, affecté au déminage. Plus de 300 personnes y travaillent, dont 183 démineurs certifiés. Leur "quartier général" est situé à Oud-Heverlee, dans le Brabant Flamand. On fait appel à eux dans des cas de figure très variés: qu'il s'agisse d'un vieil obus retrouvé dans un champ ou d'une voiture piégée. Ces hommes et ces femmes peuvent être déployés, de jour comme de nuit, pour neutraliser des munitions et des explosifs sur terre ou dans l'eau, en Belgique et à l'étranger. 

 

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