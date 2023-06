La Belgique "va forcément renforcer ses liens d’amitié" avec le Sultanat d’Oman, déclare Hadja Lahbib en visite dans ce pays

Autre réunion à l’agenda d’Hadja Lahbib : la réunion internationale de la coalition contre Daesh. Le groupe terroriste est toujours en activité et menace des pays d’Afrique notamment. "Nous avons assisté à un groupe focus sur l’Afrique et il est vrai que les pays de Sahel étaient présents. Ils ont littéralement poussé un cri d’alarme. Certains États sont en danger, menacés de disparaître. Je pense notamment au Burkina Faso, au Mali. Le Niger nous appelle à l’aide. Nous y sommes présents sur la sécurisation, le développement et une plus grande présence de l’État."