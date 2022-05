La Belgique va devoir jeter 1,3 million de doses de vaccin, parce que périmées

C’est une première depuis le début de la crise sanitaire : la Belgique va devoir jeter un important lot de doses vaccinales contre le covid. Environ 1,3 million au total. D’abord 436.800 doses d’AstraZeneca, qui seront périmées le 31 mai. Ensuite 880.000 doses de Pfizer et de Moderna en juillet, pour le même motif, lit-on lundi dans Le Soir, qui a obtenu l’information auprès de la taskforce vaccination.

Gaspillage ? Les autorités nuancent. La Belgique n’est pas le seul pays à devoir se débarrasser de surplus de vaccins (la France a jeté au bac 3,6 millions de doses le mois dernier) et la volonté assumée a toujours été de commander plus de doses que nécessaire afin de diversifier les sources d’approvisionnement, et par là les fournisseurs.