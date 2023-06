La Belgique un pays plat ? Voici les côtes les plus dures à faire à vélo

Mais Cotacol date. Depuis 1989, le paysage belge a bien changé. Du coup, deux jeunes amateurs, Nicolas Neerinckx et Louis Gravé ont décidé de sillonner la Belgique pour classer et analyser les côtes oubliées. On peut les voir sur leur page Facebook, les oubliés de Cotacol.

"On a découvert l’encyclopédie Cotacol, il y a quelques années. Et en parcourant la Belgique à vélo, on s’est rendu compte qu’il y avait des côtes qui n’étaient pas répertoriées sur le livre et sur le site. Dans l’encyclopédie, il manquait plein de montées. On s’est dit, pourquoi ne pas les répertorier", nous explique Nicolas.

Et on peut dire qu’il y a pas mal de côtes qui ont été trouvées : "Pour le moment, on présente au fur et à mesure les côtes sur notre page Facebook et compte Instagram. On en a 407 à faire qui ne sont pas dans Cotacol. Mais on continue à chercher et à trouver, car le but d’arriver à 450 côtes. En parallèle de ça, on a l’envie de faire un site web comme Cotacol. On voudrait proposer une carte assez visuelle", rajoute Nicolas.