La Belgique sur le forum "R/place" de Reddit

Pour son poisson d’avril, le réseau social Reddit avait relancé une expérience sociale menée en 2017 : offrir à ses utilisateurs une fresque vide qu’ils doivent remplir tous ensemble. Pleins de nations se sont côtoyées et parfois affrontées pour y mettre leur drapeau et la Belgique ne s'est pas retrouvée en reste. Après quatre jours de lutte intense pour chaque pixel de cette immense toile collaborative et moult affrontements de communautés Twitch, c’est officiellement la fin du r/place.