La Belgique soutient le déminage en Syrie et en Irak avec deux millions d'euros

La Belgique alloue, pour la quatrième année consécutive, un montant de deux millions d'euros pour soutenir le déminage humanitaire en Irak et en Syrie, a annoncé vendredi le Service public fédéral (SPF) Affaires étrangères. Ce montant est destiné au Service d'action contre les mines des Nations unies (UNMAS) pour ses activités en Irak et en Syrie (déminage, éducation aux risques et assistance aux victimes).

"Grâce à ce soutien, nous offrons aux personnes vulnérables la possibilité de renouer avec une vie active. En effet, de nombreuses mines antipersonnel sont disséminées sur les routes, les champs agricoles ou près des écoles", a précisé la diplomatie belge dans un communiqué.

Cette aide consolide en outre "le succès de la Coalition internationale contre Daesh (l'acronyme arabe pour le groupe djihadiste État islamique)", ont souligné les Affaires étrangères.