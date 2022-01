La Belgique sera présente dans la deuxième demi-finale de l'Eurovision de la chanson

Le 21 janvier dernier, l'UER et le diffuseur italien Rai ont révélé le slogan "The Sound of Beauty" (en français "Le Son de la Beauté") et le logo du Concours.

Le logo se veut représenter le son et ses propriétés, notamment par l'usage de structures symétriques et de cymatiques. Les jardins à l'italienne ont également été une importante source d'inspiration car leur design repose également sur la symétrie. La police d'écriture du slogan, nommée "Arsenica", s'inspire des polices utilisées sur les posters italiens du début du 20e siècle.