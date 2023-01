La Belgique se prépare pour d’éventuelles futures crises sanitaires, expliquent les ministres de la Santé et de l’Intérieur à la Chambre

Tant la société que les pouvoirs publics ont été mis à rude épreuve par la pandémie de Covid-19. Et on ne peut même pas encore dire que le risque "Covid" appartient au passé. La recrudescence de l’épidémie en Chine en est la preuve.

Près de trois ans après le début de l’épidémie en Belgique, les autorités soulignent que la campagne de vaccination a permis de retrouver une vie plus normale puisque de nombreuses mesures sanitaires ont pu être supprimées. Le secteur des soins de santé n’est plus submergé. Cependant, avec le recul, il apparaît que la législation n’était pas suffisamment adaptée à la gestion efficace d’une telle crise. De même, la coopération entre les différentes institutions publiques aurait pu être meilleure, note-t-on, aujourd’hui, du côté du SPF Santé Publique. En juillet 2021, la commission parlementaire "Covid" avait d’ailleurs déjà dressé une liste de recommandations.

C’est dans cette optique que le SPF Santé publique entend mettre en œuvre une série de réformes.

Il s’agit ainsi d’améliorer le pilotage des crises. On se souvient des différents organes qui ont coexisté au cours de la crise tels que le commissariat Corona, le Risk Management Group, le Risk Assessment Group. Le projet du SPF Santé publique resserre les boulons entre les différents étages de l’organigramme. Le Risk Management Group, qui rassemble des représentants des autorités sanitaires fédérales et régionales et qui met au point les mesures nécessaires à la protection de la santé publique se voit renforcé. Il jouera un rôle plus central pour piloter la gestion la crise.

La crise du Covid a aussi nécessité d’adapter certaines législations. Il a fallu aussi tenir compte de la répartition des compétences entre le fédéral et les entités fédérées. Le SPF Santé publique propose ainsi de faire évoluer l’organe de concertation entre ces niveaux de pouvoir vers une "Cellule de crise interfédérale" qui deviendrait, "en cas de crise sanitaire majeure, un organe central chargé de coordonner la mise en œuvre de la politique de crise", telle que décidée par le Risk Management Group.

Il est aussi important de mieux identifier les risques et de les évaluer afin de savoir ce qu’il y a lieu de faire en priorité lorsqu’une crise sanitaire éclate.

Il y a aussi des ressources qu’il faudra mieux gérer. On pense ici, par exemple, au stock pharmaceutique stratégique. Le gouvernement a d’ailleurs déjà prévu, récemment, de compléter ce stock stratégique.