La Belgique restituera une relique de Patrice Lumumba à sa famille le 20 juin

Les autorités belges restitueront la dépouille de Patrice Lumumba, premier Premier ministre du Congo indépendant en 1960, à sa famille lundi 20 juin à Bruxelles.

La restitution de la dépouille, ou plus exactement d'une dent selon des sources bien informées, s'organisera en premier lieu dans un cadre restreint et familial, conformément aux volontés exprimées par la famille. Cette restitution en petit comité sera suivie par une cérémonie officielle au Palais d'Egmont à l'initiative du gouvernement belge et en présence des autorités belges et congolaises, annonce le cabinet du Premier ministre Alexander De Croo, qui prendra la parole au nom de l'État belge.

Une dent

Les médias congolais ont déjà annoncé cette semaine que les préparatifs ont commencé dans le pays pour le rapatriement de la dépouille de Lumumba. Celle-ci devait avoir lieu avant le 30 juin, date à laquelle est prévue la cérémonie qui suit la réception de la dépouille, et qui est aussi la fête nationale de la République Démocratique du Congo (RDC).

En 2016, le parquet avait saisi une dent à la fille de l'ancien policier Gerard Soete. Celui-ci avait contribué à la disparition du corps du Premier ministre après son assassinat en 1961. Mais l'homme avait arraché au moins une dent et l'avait gardée. En 2020, le tribunal a décidé que l'État belge devait restituer cette dent à la RDC. Selon un fils de Patrice Lumumba, une deuxième dent et un doigt se trouveraient encore en Belgique.

"Moment charnière"

Cette restitution aura lieu dans le contexte de la visite du roi Philippe et de la reine Mathilde en RDC la deuxième semaine de juin. Selon le communiqué du cabinet du Premier ministre "ce moment est vu positivement comme un nouveau moment charnière dans l'histoire des relations diplomatiques entre la Belgique et la RDC, cette visite et ce retour peuvent être considérés comme un nouveau tournant positif dans l'histoire des relations diplomatiques belgo-congolaises. La dépouille de Patrice Emery Lumumba fait référence au passé commun de nos deux pays, y compris les périodes difficiles."

Les autorités congolaises ont émis le souhait de rassembler notamment la diaspora congolaise autour d'un dernier hommage à Patrice Lumumba avant que la dépouille ne quitte le sol belge. Ce moment de recueillement sera organisé par les autorités congolaises dans la foulée de la cérémonie officielle.