La Belgique reste chère pour les télécoms, mais la situation s'améliore selon l'IBPT

La régulation mise en place ces dernières années sur le marché des opérateurs de télécommunication porte ses fruits, s'est réjouie lundi l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) dans un communiqué. Les consommateurs ont accès à une offre plus large et en ont généralement plus pour leur argent qu'en 2018. Toutefois, les Belges continuent de débourser plus que leurs voisins pour leurs services télécoms.

En 2018, les deux plus grands opérateurs détenaient ensemble au moins 80% de parts de marché pour l'accès à Internet, la télévision et les offres groupées (les "packs"), rappelle l'IBPT. Conséquence : les prix des services de communications fixes augmentaient régulièrement et plus rapidement que l'indice général des prix, et se situaient à un niveau plus élevé qu'à l'étranger.