La Belgique remporte la 4e manche de la Coupe des Nations

Les cavaliers belges ont remporté vendredi la 4e manche de la Coupe des Nations FEI à Falsterbo, en Suède. Pieter Clemens (Hulde G), Koen Vereecke (Kasanova), Gilles Thomas (Luna) et Wilm Vermeir (IQ) n'ont accumulé que 4 points de pénalité sur deux tours. Les Pays-Bas ont terminé à la 2e place avec 5 points de pénalité, la Grande-Bretagne 3e avec 8 points de pénalité.

Avec 4 points de pénalité, la Belgique était en 3e position après le premier tour. Les Britanniques et les Norvégiens étaient alors en tête, ayant réussi à éviter toute faute. Clemens et Vereecke n'ont pas fait d'erreur, et Vermeir a fait tomber une barre. Au deuxième tour, tous les Belges dont le score a été compté ont effectué un parcours sans faute.

Avec 215 points en trois compétitions, la Belgique est 4e au classement de la première division européenne. Les Pays-Bas sont en tête avec 280 points, devant l'Allemagne (240) et la Suisse (225). La 5e des 6 manches aura lieu à Hickstead dans une quinzaine de jours. Pour les Belges, ce sera la quatrième et dernière manche où ils pourront gagner des points.