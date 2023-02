La Belgique remplit ses objectifs européens de consommation d'énergie durable

C’est donc un bon point, un jalon sur une route qui conduit toutefois vers des exigences nettement plus hautes. En 2050, la consommation d’énergie fossile, largement prédominante aujourd’hui, devra être drastiquement réduite.

Est-ce à portée de mains ? Personne ne peut l’affirmer, notamment en Wallonie : "En production du renouvelable, analyse Yves Marenne, le développement de l’éolien a été plus rapide en Flandre qu’en Wallonie, contrairement à ce que l’on pourrait croire. Et le photovoltaïque aussi. En Wallonie, le développement de l’éolien est extrêmement compliqué".



On mesure encore à peine l’ampleur et la vitesse avec laquelle la société va devoir se modifier, assurent les experts. Et rien ne permet encore d’affirmer que les jalons qu’on salue aujourd’hui promettent de suivre le rythme que le changement climatique impose.