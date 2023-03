La Belgique réduit sa participation dans BNP Paribas : 2 milliards d’euros dans les poches de l’État et en faveur de l’économie belge

La SFPI joue depuis un peu plus d’un an le rôle de fonds souverain, dont le but n’est autre que de faire fructifier au mieux l’argent de son client, de le placer là où c’est le plus intéressant. À l’image d’un fonds de pension, somme toute.

Michaël Vanloubbeeck en est le directeur financier. Invité au micro de Sophie Brems dans le Marché Matinal, il avance deux exemples d’intervention. Le premier "dans des petites sociétés qui sont en train de grandir, qui sont prometteuses et dont on se dit qu’il est vraiment utile qu’elles puissent justement grandir pour développer des brevets ou pour produire davantage".

Le deuxième "dans des sociétés qui sont déjà beaucoup plus matures et qui pourraient être à risque parce que, par exemple, des investisseurs étrangers voudraient les racheter et éventuellement les délocaliser. Dans ces cas-là, c’est aussi notre rôle d’intervenir en tant qu’actionnaire pour maintenir en Belgique ces entreprises", développe Michaël Vanloubbeeck.