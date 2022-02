La Belgique reçoit le prochain championnat du monde de CS:GO à Anvers

Après une pause due à la pandémie, l’édition 2021 à Stockholm a bénéficié d’un cashprize doublé (2.000.000 $) et d’une audience décuplée. La grande finale ayant atteint près de 2,75 millions de spectateurs, doublant ainsi le précédent record établi en 2018 lors de la finale d’un autre Major.

"Nous sommes heureux d’avoir l’opportunité de réunir à nouveau les fans et les joueurs pour un autre Major CS:GO. La Belgique possède une fan base de Counter-Strike impressionnante, et beaucoup de joueurs légendaires sont nés dans ce pays. Nous sommes prêts à offrir une expérience incroyable aux fans présents sur place et aux viewers passionnés chez eux." – Silviu Stroie, PDG de PGL.