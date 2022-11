La Belgique première nation au classement UCI, retour sur la belle saison de van Aert, Evenepoel et consorts

Deux victoires et trois tops 10 sur le Critérium du Dauphiné, le classement par points, van Aert avait laissé entrevoir les présages de son Tour de France XXL. Six tops 10, trois victoires et le classement par points. Le Belge a gagné mais a également impressionné par son travail dans la montagne pour son leader Jonas Vingegaard, futur vainqueur, en faisant notamment exploser Tadej Pogacar à la suite d’un relais monstrueux dans la montée vers Hautacam sur la 18e étape. 2e sur la BEMER Cyclassics, victoire sur la Bretagne Classic, 4e à Québec, 2e à Montréal et quatrième aux championnats du monde, la fin de saison de van Aert n’est composée que de top 10.