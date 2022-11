La Belgique pourrait s’emparer du Bâton de Nasazzi lors de la phase de poules du Mondial 2022

En 92 ans d’histoire, le trophée a voyagé. On recense pas moins de 209 transmissions du Bâton ! Certaines grandes nations comme le Brésil (11 fois détentrice) ou l’Argentine (10) sont forcément des habituées, mais des noms plus surprenants se sont provisoirement emparés du trophée comme les Antilles néerlandaises, l’Angola ou Trinité-et-Tobago. Entre novembre 2008 et octobre 2011, les Pays-Bas ont établi le record de la plus longue détention du Bâton (1058 jours), en l’ayant chipé à la Suède avant de le rendre… à la Suède. En 2001, l’Australie s’est elle distinguée en ne le conservant que deux jours lors de la Coupe des confédérations 2001 !

De son côté, la Belgique a détenu à quatre reprises le Bâton, la dernière en date lors de la Coupe du monde 2014, pour seulement… 13 jours. À l’époque, les Diables l’avaient dérobé à la Russie lors du deuxième match de la phase de poules (1-0), avant de devoir le céder en quart de finale suite à la défaite face à l’Argentine (0-1).