La Belgique pourrait-elle imposer une baisse des prix des produits alimentaires comme le prévoit la France ?

Du côté du secteur de la distribution on est d’accord avec le constat fait par le gouvernement français qui "a bien mis le doigt sur le problème", souligne Dominique Michel, le CEO de Comeos, la fédération du secteur du commerce et de la distribution. "Le problème, ce sont les industriels, les producteurs alimentaires et les grandes chaînes internationales qui ont des marges qui se sont envolées ces derniers mois et qui n’ont pas fait l’effort vers le bas alors que certains nombres de prix devraient baisser", explique Dominique Michel. Selon ce dernier, les commerçants sont "démunis" face aux multinationales en situation de monopole pour un certain nombre de produits que les commerçants doivent avoir en magasin.

Alors, la Belgique devrait-elle s’inspirer de la France et négocier avec les industriels pour les inciter à baisser les prix d’un certain nombre de produits ? Sur une question comme celle-là, Comeos ne dit pas oui. "Ce qui m’intéresse, c’est ce message à passer aux grandes multinationales qui sont présentes en Belgique, leur dire vous devez aussi faire un effort, sinon le consommateur ne pourra pas suivre et les commerçants ne pourront pas suivre non plus", explique Dominique Michel. Selon Comeos, la marge d’un commerçant, sur un chariot de 100 euros est de 1,20 euros. "Personne ne peut survivre avec des marges pareilles", réagit Dominique Michel.

Ce que Bruno Le Maire fait en France, "j’espère que ce ne sera pas nécessaire en Belgique et que l’effort sera fait de façon volontaire", lance Dominique Michel à l’égard des industriels, misant davantage sur "une prise de conscience du secteur de la production avant qu’on ne doive passer par l’intervention politique".

Et d’expliquer le contexte difficile pour renégocier des contrats entre les magasins et les fournisseurs, les industriels. Cette difficulté se constate dans certains rayons de magasins. On pense, par exemple, aux produits Mondelez qui se font rares dans les rayons de Colruyt depuis un mois.

Par ailleurs, la marge de manœuvre des commerçants belges pour s’approvisionner ailleurs est réduite. "Les commerçants belges n’ont pas du tout le droit d’acheter leurs produits en dehors de la Belgique", relève Dominique Michel. Pour un même produit, le prix facturé par le fournisseur peut varier d’un pays à l’autre. "Comme par hasard, les prix sont beaucoup plus élevés pour la Belgique", souligne Dominique Michel.

Et en termes d’augmentation des prix, Comeos s’inquiète aussi du projet de réforme fiscale du gouvernement Vivaldi dont il sera question lors d’un conclave le week-end des 17 et 18 juin. Dans les cartons du ministre des Finances, il y a une augmentation de la TVA de 6 à 9% sur l’alimentation, à l’exception des fruits et des légumes. "C’est la mesure qu’il faut éviter sinon il y aura une déperdition gigantesque d’activité économique de la Belgique vers la France", estime Dominique Michel.