La Belgique peut-elle encore être unie sur un point ?

Du côté de Vresse-sur-Semois, en province de Namur, Etienne nous donne son avis : "Je pense que se mettre d’accord devient de plus en plus difficile. Ceci dit, même si la Belgique n’arrive pas à se mettre d’accord sur cette question-là, ce n’est pas la mort. Tout vient d’un match entre le fédéral qui voudrait proposer le 8 mai et le côté flamand qui voudrait proposer le 11 juillet. Ce n’est peut-être pas le bon timing et si on arrive à se mettre d’accord là-dessus, cela peut créer des dérives. Pour conclure, ce n’est pas fondamental et il y a d’autres questions qui peuvent poser problème".