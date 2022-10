La Belgique peut-elle bloquer les prix de l’électricité ? "Oui", dit le PTB

"On ne doit rien attendre de l’Europe", répond Germain Mugemangango, chef de groupe PTB au Parlement de Wallonie. "Il y a eu deux réunions entre les ministres européens de l’énergie et il ne s’est rien passé et maintenant ils décident de se voir le 24 novembre pour un éventuel accord ? Il n’y a pas d’accord entre les pays."

En revanche, "la loi sur l’électricité et sur le gaz permet au gouvernement belge depuis 1999 de bloquer les prix de l’électricité uniquement tout au long de la période pendant laquelle les prix sont trop chers. Et ce, sans se mettre en danger d’approvisionnement. Et on pourrait le faire tout de suite puisque la Belgique produit et on consomme quasiment l’ensemble de l’électricité."



Ainsi pour lui, le mégawattheure pourrait être vendu à 70 €.