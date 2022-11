La Belgique, pays hôte pour la première fois des championnats du monde de kettlebell

Le kettlebell est un sport complet. Il requiert force, souplesse, endurance et technique. "Le dos prend beaucoup. Le trapèze, les avant-bras surtout et puis on a besoin de jambes fortes et endurantes pour aller au bout de nos épreuves" explique Nicolas Genotte, vice-président de l’association belge de Girevoy sport (ABGS), l’autre nom du kettlebell.

Autre qualité indispensable : un mental en acier ! Nicolas Genotte a participé au marathon. Il comptabilise 506 mouvements avec un kettlebell de 28 kilos. "On peut prendre le poids qu’on veut pour le marathon de 18 à 32 kg. Le kettlebell vaut un certain nombre de points. En fonction des répétitions de mouvement, il y a un coefficient qui apparaît. Les juges ont une application qui compte les points automatiquement" explique le sportif.