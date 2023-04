La Belgique ne serait pas prête pour les vagues de chaleur qui risquent de s’abattre ces prochaines années

Une nouvelle étude menée par des chercheurs britanniques identifie les endroits les plus à risque de subir des températures dangereusement élevées plus fréquentes et plus extrêmes.

Alors qu’une vague de chaleur précoce assoiffe actuellement l’Espagne, une étude, publiée dans la revue Nature Communications, se concentre sur une raison simple pour laquelle les sociétés pourraient être particulièrement vulnérables à une vague de chaleur extrême : parce qu’elles n’en ont jamais vécu auparavant.

"Toutes les régions du monde sont menacées par les vagues de chaleur, pouvant survenir d’ailleurs à tout moment". Voilà, le constat est posé. L’étude montre que des "vagues de chaleur qui sortent de la plage de plausibilité statistique" se sont produites partout dans le monde au cours des dernières décennies. Cependant, certaines régions risquent d’en souffrir plus que d’autres et les impacts pourraient être bien plus dévastateurs dans certains pays… dont la Belgique (ainsi que l’Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg, et la région de Chine autour de Pékin).