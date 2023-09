"La Belgique n’est pas encore un narco-État", rassure Ine Van Wymersch, commissaire nationale aux drogues

Aujourd’hui en Belgique, des ministres et des magistrats sont sous protection. Cela n’était plus arrivé depuis longtemps. La Belgique est engagée dans une lutte contre la drogue selon Ine Van Wymersch : "Nous voulons avoir un effet disruptif vis-à-vis des organisations criminelles et donc ça demande une solution multidisciplinaire. Je prends comme exemple l’acupuncture. Il faut mettre des aiguilles à des endroits bien précis. Là où on frappe, il faut frapper là où ça fait mal. Et ça, c’est la raison pour laquelle nous proposons de créer un fonds drogue."

Cette proposition prévoit que ce fonds fonctionne en réinjectant les revenus des criminels directement dans la lutte contre ces organisations : "Il faut investir dans des projets bien précis, comme par exemple le renforcement des Computer Crime Unit. Il nous faut des enquêteurs spécialisés bien formés, avec un logiciel HCT qui permet justement d’identifier les cryptomonnaies."

Les sacs de sport remplis de billets d’argent, on ne les saisit plus. Il faut saisir dans le Qatar Crypto.

Ce nouveau type de monnaie virtuelle est souvent utilisé par les criminels pour blanchir l’argent de la drogue : "Pour l’instant, on n’est pas armé face à ça, on fait avec ce que l’on a et les gens sur le terrain sont hypermotivés. On collabore avec Europol par exemple, et aussi à Interpol, mais on pourrait faire mieux. Et si on veut accélérer la lutte contre la criminalité organisée, il faut que nous ayons ces enquêteurs spécialisés. Nous devons avoir ce logiciel qui nous permet justement de mettre la main sur les revenus virtuels. Aujourd’hui, les sacs de sport remplis de billets d’argent, on ne les saisit plus. Il faut saisir les cryptos."

Si les moyens manquent encore aujourd’hui c’est, selon Ine Van Wymersch, une question de choix politique : "Je constate en tout cas une volonté de vouloir réfléchir à cette répartition du budget. Et donc à la création du fonds drogue."