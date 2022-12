La Belgique n’a toujours pas reçu sa part du plan de relance post-Covid de l’Union européenne : deux points bloquent encore, selon Thomas Dermine

Cet obstacle nécessitera dans les semaines à venir une modification de la loi anti-blanchiment, ainsi que du règlement UBO. Entre-temps, la collecte de données est manuelle et se heurte parfois à des réticences au sein des entreprises. Les modifications légales devraient être réalisées pour février, en phase avec le calendrier d’une demande introduite mi-janvier.

L’Espagne avait été la première à obtenir des subventions du grand plan de relance de l’UE, mais la Cour des comptes avait ensuite tancé la Commission pour l’insuffisance des contrôles, ce qui aurait durci les exigences de l’exécutif.

Quant au projet de réforme des pensions, mis en cause pour sa neutralité budgétaire non garantie, le secrétaire d’État a confirmé que le gouvernement travaillait sur des mesures complémentaires, suite à l’étude du Bureau fédéral du Plan et tel qu’annoncé par la ministre des Pensions il y a plusieurs semaines.