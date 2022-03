La Belgique, mauvais élève de la classe européenne en matière d'énergie ?

Dans une interview accordée à la RTBF, l'économiste Geert Noels, ne mâche pas ses mots. "Depuis 20 ans, , on a pris des mesures qui, structurellement, augmentent les prix énergétiques en Belgique beaucoup plus que dans le reste de la zone euro." Les taxes représentent un quart des factures de gaz et d'électricité. L'Etat a diminué la TVA sur l'électricité à 6%. Cette mesure s'étale du 1er mars au 30 septembre.

Mais il n'y a pas que les taxes qui pèsent sur la facture d'énergie. En Belgique, ce sont les intercommunales qui distribuent le gaz et l'électricité dans les rues et dans les maisons. Cette distribution a un prix et représente de 10 à 20% de la facture énergétique. Et récemment, le scandale Publifin a révélé des lacunes et des abus dans la gestion des intercommunales.

Selon Geert Noels, un autre facteur fait grimper nos factures énergétiques : la toute puissance de certains producteurs. "Le monopole de certains joueurs sur notre marché énergétique fait que les prix gonflent beaucoup plus que dans les pays voisins." Depuis un an, le coût de l'énergie en Belgique grimpe en flèche alors que la moyenne européenne est de 32 %. Mais cela ne signifie pas que nous sommes les derniers de la classe. En Europe, sur le plan du coût de l'énergie, les Français sont parmi les mieux lotis actuellement. Mais ils ont plus 50 réacteurs nucléaires sur leur territoire.